Никаких яиц и химии: этот рецепт пасхи 1861 года переживет любые новомодные варианты
REGIONS: подмосковный шеф-повар раскрыл аутентичный рецепт пасхи XIX века
Фото: [Пасха в Николо-Угрешском монастыре города Дзержинский/Медиасток.рф]
Специалист ресторанного дела адаптировал кулинарные наставления из книги 1861 года. Блюдо готовится без использования современной техники и загустителей, исключительно на жирности продуктов. О том, как готовили, рассказал REGIONS шеф-повар подмосковного ресторана Альберт Ушаков.
Философия кулинарии минувшей эпохи
Шеф-повар одного из областных заведений Альберт Ушаков в беседе с изданием REGIONS охарактеризовал гастрономию позапрошлого столетия как особое мировоззрение. В те времена отсутствовали усилители вкуса и консерванты, а успех блюда базировался на добротном сырье и выдержке. Мастер отметил, что основой служил максимально жирный творог, который многократно протирали сквозь решето вручную. В состав включали лишь деревенскую сметану и первосортное масло, не прибегая к помощи яиц или загустителей. Форму изделие удерживало благодаря природной маслянистости.
Источники из библиотек прошлого
Наиболее авторитетными письменными памятниками той поры кулинар считает труды Елены Молоховец, Игнатия Радецкого и госпожи Авдеевой. В своем знаменитом «Подарке молодым хозяйкам» Молоховец настаивала на троекратном перетирании творожной массы и добавлении орехов с засахаренными фруктами. Придворный кухмистер Радецкий в «Петербургской кухне» предлагал варианты с ромом и цитрусовой цедрой, требовавшие обилия сливок. Авдеева описывала народный метод изготовления в холщовом мешочке, подвешенном для отделения сыворотки, что было распространено в среде скромного достатка.
Ушаков пояснил, что рецептуры Молоховец и Радецкого представляют собой пик кулинарного искусства XIX столетия. Они изобилуют точными пропорциями и временными указаниями, поэтому наилучшим образом подходят для воссоздания аутентичного вкуса в современных условиях.
Ключевые отличия от нынешних технологий
Вместо пластиковых форм применялись разборные деревянные пасочницы, служившие нескольким поколениям семьи. Их увлажняли, выстилали чистой тканью, наполняли творожной смесью и помещали под пресс на 24 часа. Через зазоры удалялась избыточная влага, а само яство приобретало сакральные очертания усеченной пирамиды. Еще одно фундаментальное различие заключалось в исходном сырье: творог делали из топленого молока, он выходил значительно ароматнее и жирнее современных аналогов. Для приближения к каноническому вкусу специалист рекомендует выбирать деревенский продукт жирностью от 9 до 18 процентов, поскольку обезжиренный вариант не позволит массе обрести необходимую плотность.
Адаптированный рецепт по мотивам Елены Молоховец
Шеф-повар представил реставрированную версию, восходящую к изданию 1861 года.
Необходимые компоненты:
- 1 килограмм жирного творога (9–18 процентов)
- 200 граммов сметаны (30 процентов)
- 200 граммов сливочного масла (82,5 процента)
- 200 граммов сахарного песка либо 150 граммов меда
- 100 граммов светлого изюма
- 50 граммов цукатов (опционально)
- Щепотка соли и ванилин по желанию
Алгоритм приготовления:
- Выдержать творог под грузом 2 или 3 часа для удаления лишней влаги.
- Дважды перетереть сырье через мелкое металлическое сито для обретения воздушности.
- Вручную растереть размягченное масло с сахарным песком до однородной консистенции.
- Соединить творожную основу, сладкую масляную смесь и сметану, ввести соль с ароматизатором.
- Запарить кипятком изюм в течение 10 минут, просушить, цукаты измельчить.
- Ввести сухофрукты в общую массу и осторожно перемешать.
- Застелить пасочницу влажной марлей, плотно уложить заготовку, утрамбовывая.
- Накрыть краями материи, установить на емкость для сбора жидкости и придавить гнетом.
- Переместить конструкцию в холод на сутки.
Ушаков подчеркнул, что выбрал «мещанский» вариант из наследия Молоховец, который был доступен небогатому дворянству и купечеству, в отличие от «Богатой пасхи» с желтками и пряностями.
Способы декорирования и хранения
В дворянских гнездах внешнему убранству блюда уделяли повышенное внимание. На поверхности проступали оттиски резьбы деревянной формы в виде крестов и литер «ХВ». При отсутствии фигурной пасочницы узоры выкладывали вручную. Молоховец советовала применять засахаренные фиалки и лепестки, однако в семьях попроще ограничивались цукатами с орехами.
Для сбережения продукта в отсутствие холодильных агрегатов использовали погреба и ледники. Срок годности не превышал 5–7 суток, поэтому съедать угощение было принято в течение Светлой седмицы.