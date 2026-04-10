Никаких яиц и химии: этот рецепт пасхи 1861 года переживет любые новомодные варианты

Специалист ресторанного дела адаптировал кулинарные наставления из книги 1861 года. Блюдо готовится без использования современной техники и загустителей, исключительно на жирности продуктов. О том, как готовили, рассказал REGIONS шеф-повар подмосковного ресторана Альберт Ушаков.

Философия кулинарии минувшей эпохи

Шеф-повар одного из областных заведений Альберт Ушаков в беседе с изданием REGIONS охарактеризовал гастрономию позапрошлого столетия как особое мировоззрение. В те времена отсутствовали усилители вкуса и консерванты, а успех блюда базировался на добротном сырье и выдержке. Мастер отметил, что основой служил максимально жирный творог, который многократно протирали сквозь решето вручную. В состав включали лишь деревенскую сметану и первосортное масло, не прибегая к помощи яиц или загустителей. Форму изделие удерживало благодаря природной маслянистости.

Источники из библиотек прошлого

Наиболее авторитетными письменными памятниками той поры кулинар считает труды Елены Молоховец, Игнатия Радецкого и госпожи Авдеевой. В своем знаменитом «Подарке молодым хозяйкам» Молоховец настаивала на троекратном перетирании творожной массы и добавлении орехов с засахаренными фруктами. Придворный кухмистер Радецкий в «Петербургской кухне» предлагал варианты с ромом и цитрусовой цедрой, требовавшие обилия сливок. Авдеева описывала народный метод изготовления в холщовом мешочке, подвешенном для отделения сыворотки, что было распространено в среде скромного достатка.

Ушаков пояснил, что рецептуры Молоховец и Радецкого представляют собой пик кулинарного искусства XIX столетия. Они изобилуют точными пропорциями и временными указаниями, поэтому наилучшим образом подходят для воссоздания аутентичного вкуса в современных условиях.

Ключевые отличия от нынешних технологий

Вместо пластиковых форм применялись разборные деревянные пасочницы, служившие нескольким поколениям семьи. Их увлажняли, выстилали чистой тканью, наполняли творожной смесью и помещали под пресс на 24 часа. Через зазоры удалялась избыточная влага, а само яство приобретало сакральные очертания усеченной пирамиды. Еще одно фундаментальное различие заключалось в исходном сырье: творог делали из топленого молока, он выходил значительно ароматнее и жирнее современных аналогов. Для приближения к каноническому вкусу специалист рекомендует выбирать деревенский продукт жирностью от 9 до 18 процентов, поскольку обезжиренный вариант не позволит массе обрести необходимую плотность.

Адаптированный рецепт по мотивам Елены Молоховец

Шеф-повар представил реставрированную версию, восходящую к изданию 1861 года.

Необходимые компоненты:

1 килограмм жирного творога (9–18 процентов)

200 граммов сметаны (30 процентов)

200 граммов сливочного масла (82,5 процента)

200 граммов сахарного песка либо 150 граммов меда

100 граммов светлого изюма

50 граммов цукатов (опционально)

Щепотка соли и ванилин по желанию

Алгоритм приготовления:

Выдержать творог под грузом 2 или 3 часа для удаления лишней влаги.

Дважды перетереть сырье через мелкое металлическое сито для обретения воздушности.

Вручную растереть размягченное масло с сахарным песком до однородной консистенции.

Соединить творожную основу, сладкую масляную смесь и сметану, ввести соль с ароматизатором.

Запарить кипятком изюм в течение 10 минут, просушить, цукаты измельчить.

Ввести сухофрукты в общую массу и осторожно перемешать.

Застелить пасочницу влажной марлей, плотно уложить заготовку, утрамбовывая.

Накрыть краями материи, установить на емкость для сбора жидкости и придавить гнетом.

Переместить конструкцию в холод на сутки.

Ушаков подчеркнул, что выбрал «мещанский» вариант из наследия Молоховец, который был доступен небогатому дворянству и купечеству, в отличие от «Богатой пасхи» с желтками и пряностями.

Способы декорирования и хранения

В дворянских гнездах внешнему убранству блюда уделяли повышенное внимание. На поверхности проступали оттиски резьбы деревянной формы в виде крестов и литер «ХВ». При отсутствии фигурной пасочницы узоры выкладывали вручную. Молоховец советовала применять засахаренные фиалки и лепестки, однако в семьях попроще ограничивались цукатами с орехами.

Для сбережения продукта в отсутствие холодильных агрегатов использовали погреба и ледники. Срок годности не превышал 5–7 суток, поэтому съедать угощение было принято в течение Светлой седмицы.