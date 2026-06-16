«Мне стыдно смотреть этот выпуск»: Анна Хилькевич предупредила фанатов о странном поведении в шоу «Ставка на любовь»

Звезда сериала «Универ. Новая общага» Анна Хилькевич в новом выпуске шоу «Ставка на любовь» вела себя необычно и эмоционально. Актриса призналась, что ей стыдно за свое поведение, и предупредила поклонников об этом, сообщает The Voice.

Вместе с мужем Артуром Мартиросяном артистка участвует во втором сезоне проекта. Из-за стремления к лидерству в паре возникали разногласия, что повлияло на результаты ставок.

«Я хочу заранее извиниться за следующую серию, я не знаю, что там будет, но я боюсь ее смотреть. Не знаю, как там будет по монтажу, но я, по-моему, в тот момент сошла с ума. Извините. Видимо, в какой-то момент я окончательно потеряла связь с реальностью и решила действовать на эмоциях», — рассказала Хилькевич.

Не обошлось на проекте и без неприятностей. Супруг Анны получил травму плеча, из-за которой его физические возможности были ограничены. Но несмотря на это, отметила актриса, Артур всегда старается делать невозможное ради победы.

Ранее сообщалось, что российский актер Марат Башаров приревновал свою возлюбленную Асю Борисову в шоу «Ставка на любовь».