Когтеточка по цене смартфона: самые безумные товары для котов в Подмосковье

Любовь к домашним питомцам в Подмосковье превратилась в прибыльный бизнес. Продавцы предлагают товары, способные превратить обычную квартиру в элитный отель для кошек. Правда, цены на такие девайсы кусаются не хуже самих хищников. Эксперты «Авито Товаров» рассказали REGIONS о самых необычных и дорогих лотах для кошачьего комфорта — от уличных балкончиков до когтеточек из массива дерева.

Обычные коты вынуждены наблюдать за птицами через стекло. Для элитных же питомцев продавцы придумали специальный уличный вольер. Легкая алюминиевая конструкция монтируется прямо на окно со стороны фасада. По заверениям автора лота, такой балкончик позволит домашнему хищнику безопасно дышать свежим воздухом и следить за прохожими с комфортом. Стоимость персонального обзорного пункта — 9,5 тысячи рублей.

За 14 590 рублей можно навсегда забыть о пластиковой лопатке. На площадке выставили полностью автоматический умный лоток. Футуристический барабан самостоятельно запускает просеивание наполнителя, как только кошка покидает конструкцию. Отходы отправляются в изолированный отсек, а управляется устройство через приложение на смартфоне. Настоящий «космолет» для кошачьих дел.

Самым дорогим лотом в подборке стала гигантская настенная когтеточка в виде раскидистого дерева. Мастер изготавливает ее вручную из цельного массива. Порода и оттенок древесины подбираются индивидуально — под цвет мебели в гостиной. Цена вопроса — 21 тысяча рублей.

Купят ли эти предметы роскоши — большой вопрос. Однако авторы объявлений явно рассчитывают на щедрых хозяев, готовых вкладываться в кошачий комфорт.

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