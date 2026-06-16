Грозовой апокалипсис накрыл Россию: смерчи, град с кулак и ливни — синоптики бьют тревогу

Летняя непогода накрыла страну от западных границ до Сибири. Грозовые очаги бушуют в Поволжье, на Урале, в Сибири и на юге. Синоптики предупреждают: местами возможны смерчи, град с кулак и шквалы, ломающие деревья. Особенно опасно во второй половине дня — когда нижний слой атмосферы прогревается до предела. Об этом сообщает Lenta.ru.

Синоптики сообщили, что грозовая активность охватила большую часть территории РФ. Максимальная концентрация — в тропосферной ложбине, которая протянулась через Поволжье и Урал. Предупреждения действуют в Иркутской области, Карелии, Архангельской, Вологодской и Кировской областях, а также в Краснодарском крае.

Причина — резкий контраст температур. В нижней тропосфере — теплый влажный воздух, на высоте — холодная масса. Такая неустойчивость и создает мощные кучево-дождевые облака. Атмосферные фронты становятся триггерами для гроз, а дневной прогрев усиливает процесс. Поэтому самые сильные бури ждут после полудня.

В таких условиях возможны сильные ливни, град, шквалистый ветер и даже смерчи. Шквалы способны валить деревья, рвать провода и разрушать легкие постройки. Крупный град угрожает автомобилям, крышам и сельхозпосевам. Высокая молниевая активность повышает риск пожаров и травм. Синоптики советуют не выходить на улицу без необходимости, убирать машины под навесы и держаться подальше от высоких деревьев.

Ранее ученые зафиксировали рекордное потепление воды в Тихом океане.