Климатическая бомба: на Земле стартовало рекордное Эль-Ниньо

В экваториальной части Тихого океана началось рекордное Эль-Ниньо. Температура воды уже превысила порог +0,8 °C, а индекс южного колебания рухнул до -23,3 (при норме -7). По данным Бюро метеорологии Австралии, нагрев идет с невиданной скоростью — такого не было 83 года. Прогнозы обещают пик потепления свыше +3 °C. Об этом сообщает ABC News.

Исследователи-метеорологи бьют тревогу. Эль-Ниньо, которое обычно развивается постепенно, в 2026 году ускорилось до предела. Тепловой сигнал в экваториальной зоне усиливается с рекордной скоростью. Такого стремительного прогрева не наблюдалось с 1943 года. Индекс южного колебания упал до -23,3 — это катастрофический показатель, подтверждающий мощь явления. Модель ACCESS-S предсказывает пик потепления более чем на три градуса выше нормы. Это побивает рекорд 124-летней давности, когда аномалия составила +2,65 °C.

Если прогнозы сбудутся, 2026 год станет седьмым подряд с активной фазой Эль-Ниньо или Ла-Нинья. Подобная серия последний раз фиксировалась в 1969–1976 годах. Последствия уже ощущаются: засухи, наводнения и аномальная жара по всему миру.

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