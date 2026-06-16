Крестная сына Фриске обратилась к Шепелеву с просьбой увидеться с ним

Певица Жанна Фриске ушла из жизни 11 лет назад, но конфликт между ее родственниками и бывшим гражданским мужем Дмитрием Шепелевым не утихает до сих пор. В эту историю вмешалась певица Ольга Орлова — давняя подруга покойной артистки и крестная их общего сына Платона, пишет «Леди Mail».

Орлова попросила разрешить ей встретиться с мальчиком. Причем она сделала это без посредников и без камер.

«Дима, разреши мне, пожалуйста, встретиться с Платоном. Без камер, телестудий и какого-либо контента», — написала Орлова.

Певица подчеркнула, что не хочет превращать встречу в шоу или повод для публикаций. Ей важно просто увидеть ребенка в спокойной обстановке.

Этот шаг стал ответом на недавние заявления самого Шепелева. В годовщину смерти Фриске телеведущий заявил, что ее семя неоднократно предлагала ему организовать встречу с Платоном, но обязательно в присутствии телекамер. Телеведущий отказался от таких предложений и отметил, что личные отношения не должны становиться контентом. На слова Шепелева накануне ответила сестра Жанны — Наталья Фриске.

Конфликт между Шепелевым и родителями Жанны длится уже много лет. Они не могут договориться о том, как и когда можно видеться с внуком, несмотря на решение суда о порядке встреч. Сын Фриске и Шепелева живет с отцом в новой семье.

Ранее отец Жанны Фриске заявил, что отберет наследство у ее сына из-за Дмитрия Шепелева.