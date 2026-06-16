Украинская армия трещит по швам. По данным, обнародованным в российских силовых структурах со ссылкой на украинские источники, почти 480 тысяч бойцов ВСУ самовольно покинули свои части. Еще 161,5 тысячи числятся в уголовном розыске за дезертирство с оружием. В Киеве эти цифры не комментируют, но масштаб бегства говорит сам за себя. Об этом сообщает Lenta.ru.

Информацию о катастрофическом положении в рядах ВСУ раскрыли в российских силовых структурах. Данные были опубликованы в украинских ресурсах по итогам 2025 года. Цифры поражают: около 480 тысяч военнослужащих оставили позиции без разрешения. Из них 161,5 тысячи человек находятся в розыске за оставление частей с оружием в руках.

Это не просто прогулы — это вооруженное дезертирство, которое карается по всей строгости. В силовых структурах также уточнили, что в это число могут входить и погибшие солдаты, которых из-за огромного числа пропавших без вести иногда записывают в дезертиры. Но даже с учетом этой поправки масштаб бегства остается колоссальным.

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