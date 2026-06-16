С 2027 года пенсии будут индексировать по-новому: что изменится для граждан

С 2027 года в России изменится порядок индексации страховых пенсий. Вместо одного ежегодного повышения выплаты будут пересчитывать дважды в год — в феврале и апреле. Новый механизм позволит учитывать не прогнозные показатели, а фактическую ситуацию в экономике. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех, член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко.

Как будет работать новая система индексации

По словам эксперта, суть изменений заключается в том, что размер страховых пенсий начнут привязывать к реальным экономическим показателям.

Первый этап индексации будет проходить 1 февраля. В этот день пенсии пересчитают с учетом фактического уровня инфляции за предыдущий год. Если рост цен окажется выше прогнозов, то и прибавка к выплатам будет больше, чем ожидалось ранее.

«Государство переходит от плановых показателей к фактическим. Индексация будет учитывать реальную инфляцию, а не только те цифры, которые закладывались в бюджет заранее», — пояснила Литвиненко.

Второй этап повышения предусмотрен с 1 апреля. Размер дополнительной прибавки будет зависеть от финансовых результатов Социального фонда России и его доходов.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Кира Морозова ]

Что это даст пенсионерам

Эксперт отметила, что новая схема должна сделать систему более гибкой и справедливой. На размер индексации будут влиять ключевые макроэкономические показатели, включая инфляцию, курс рубля, состояние бюджета и доходы Социального фонда.

По предварительным прогнозам, в 2027 году пенсии могут вырасти на 4% с 1 февраля и еще примерно на 3,4% с 1 апреля. В 2028 году рассматриваются показатели около 4% и 3,8% соответственно. Однако окончательные цифры будут зависеть от реальной экономической ситуации.

«Если инфляция окажется выше прогнозируемой, то и повышение пенсий будет больше. В этом и заключается основная идея нового механизма — учитывать реальные условия, а не заранее установленные показатели», — подчеркнула Литвиненко.

Пенсионеры смогут рассчитывать на более оперативную адаптацию выплат к изменениям в экономике, что особенно важно в условиях роста цен и изменения расходов домохозяйств, заключила эксперт.