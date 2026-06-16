Цифровой детокс: 7 шагов для снижения экранного времени по совету психолога

Смартфоны и планшеты прочно вошли в повседневность, но их чрезмерное использование грозит серьезными проблемами со здоровьем. Психолог Зарайской больницы Нина Комиссаренко в беседе с REGIONS предупреждает: ежедневное пребывание перед экраном по 8-10 часов перегружает зрение, портит осанку и формирует психологическую зависимость. Эксперт предложила семь практических шагов для цифрового детокса — вплоть до введения «комендантского часа» для гаджетов.

Двойной удар по организму

Психолог Нина Комиссаренко выделила два фронта атаки современных устройств на человека. Первый — физиологический. Глаза страдают от синдрома сухости, позвоночник искривляется от постоянного сидения в скрюченной позе, а бессонница становится хронической спутницей ночных серфингов в интернете.

Второй — психологический. Лента соцсетей и бесконечные уведомления создают «дофаминовую петлю». Мозг привыкает к мгновенным, но пустым наградам за каждый лайк и комментарий. Со временем способность к глубокой концентрации угасает, на смену приходят тревожность, раздражительность и вечное ощущение нехватки времени.

Семь шагов к свободе

Нина Комиссаренко разработала систему простых, но действенных правил, которые помогут вернуть контроль над собственной жизнью.

Первое — правило 20-20-20. Каждые 20 минут необходимо переводить взгляд на объект, расположенный в нескольких метрах. Можно нарисовать точку на стекле и поочередно смотреть то на нее, то на пейзаж за окном.

Второе — жесткие лимиты. Встроенные функции смартфона позволяют отслеживать экранное время. Сокращение использования хотя бы на час в день уже дает заметный эффект.

Третье — оптимизация уведомлений. Стоит оставить только действительно важные оповещения. Каждый лишний сигнал — это микро-стресс, который выдергивает из реальности.

Четвертое — безэкранные зоны. Телефону не место за обеденным столом, в спальне и в ванной. Эти пространства должны оставаться территориями живого общения и отдыха.

Пятое — движение. Каждые полчаса-час необходимо вставать и разминаться. Человеческое тело не создано для статичного сидения часами напролет.

Шестое — офлайн-активности. Прогулки, спорт, рукоделие, чтение бумажных книг. Мозгу требуются разнообразные впечатления, не связанные с экраном.

Седьмое — цифровой комендантский час. Гаджеты лучше откладывать за час до сна. Это позволит нервной системе успокоиться и подготовиться к качественному отдыху.

Главное — не крайности

Комиссаренко подчеркивает: речь не идет о полном отказе от технологий. Современный мир невозможно представить без смартфонов и планшетов. Однако важно контролировать степень вовлеченности в виртуальную среду, чтобы она не поглотила реальную жизнь.