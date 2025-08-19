Никаких контрольных? Онищенко рассказал, в какой день недели лучше не мучить школьников

Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко высказался против проведения контрольных и экзаменов в школах по четвергам. Об этом также сообщило РИА Новости, цитируя академика РАН.

Геннадий Онищенко выступил против проведения контрольных работ в школах по четвергам. По его словам, четверг — самый тяжелый день для человека, особенно для ребенка, из-за особенностей недельных биоритмов. Онищенко пояснил, что пик работоспособности приходится на среду, а к четвергу происходит резкое падение.

Медики, как рассказал академик, рекомендуют проводить контрольные в среду, но это не всегда возможно. Онищенко также напомнил о проблеме перегрузки школьников, отметив, что дети по-разному усваивают материал и испытывают психологическое давление.

