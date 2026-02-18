Никаких «прикольных» трусов: мужчины раскрыли антирейтинг подарков на 23 февраля

Накануне Дня защитника Отечества жительницы Красногорска погрузились в поиски идеальных презентов, однако риск совершить ошибку велик как никогда. Чтобы облегчить задачу прекрасной половине, был проведен опрос среди 50 мужчин разных профессий и возрастов. Как пишет REGIONS , результаты исследования показали, что современные джентльмены все чаще отказываются от навязанных стереотипов и ждут от праздника индивидуального подхода, а не дежурного пакета с гигиеническими принадлежностями.

Лидерами «черного списка» предсказуемо стали средства для бритья и белье. Подавляющее большинство респондентов воспринимают такой жест как нежелание дарителя тратить время на раздумья. Студент Илья проводит резкую параллель, отмечая, что не дарит девушкам предметы личной гигиены в праздничной упаковке, и ждет взаимного уважения к личным границам.

Не меньшее отторжение вызывают подарки с нарочитым маскулинным подтекстом: камуфляжная одежда и сувенирное оружие. Для многих красногорцев, работающих в IT или экономике, такие вещи выглядят как попытка навязать образ «брутального самца», который совершенно не соответствует их реальным интересам — книгам или велопрогулкам.

Особую осторожность стоит проявлять и при выборе сертификатов на экстремальные развлечения. Как показывает практика, прыжок с парашютом может стать не приятным сюрпризом, а источником стресса, если у мужчины есть скрытые фобии. Аналогичное недоверие вызывают и вещи с «юмористическими» принтами — более половины опрошенных считают их безвкусицей, пригодной лишь для домашних посиделок. Замыкает пятерку нежелательных даров алкоголь, который все чаще игнорируется молодежью до 25 лет в пользу здорового образа жизни.

Опираясь на мнение опрошенных жителей и рекомендации экспертов, можно выделить основные категории вещей, которые стоит обходить стороной в магазинах:

Бытовая классика: носки, трусы, пены для бритья и гели для душа.

Стереотипная амуниция: камуфляж, ножи, предметы для охоты и рыбалки (если это не профессиональное хобби).

«Слепой» экстрим: полеты и прыжки без предварительного уточнения отсутствия страха высоты.

Петросян-стайл: футболки и худи с двусмысленными надписями или специфическим юмором.

Стандартная бутылка: крепкий алкоголь в качестве универсального, но безликого подношения.

Психолог Ирина Кошелева подчеркивает, что секрет удачного поздравления кроется не в ценнике, а в искреннем интересе к личности близкого человека.

«Чтобы знать, какой презент точно порадует вашего защитника, достаточно искренне интересоваться его жизнью и увлечениями, внимательно слушать близкого человека. Тогда и подобрать желанный подарок будет несложно», — советует Кошелева.

