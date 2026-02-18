«Никаких зонтов»: Лариса Гузеева устроила разнос коллегам из-за съемок в пургу

Известная актриса и телеведущая Лариса Гузеева дала волю эмоциям во время работы над программой «Давай поженимся!». 66-летняя звезда вышла на связь прямо с площадки проекта на Первом канале, приоткрыв завесу тайны над рабочими буднями шоу. В своем обращении она выразила недовольство не только капризами погоды, но и действиями одного из членов съемочной команды.

«Не надо позорить меня с этим зонтом. Пусть все думают, как мне без зонта. Сейчас мне прямо в башку надует… Какая вьюга!», — возмущенно заявила Гузеева, отказавшись от предложенного помощником аксессуара.

В этот момент одна из коллег предложила переснять видео, сделав акцент не на уличной обстановке, а на самой ведущей. Гузеева, которая была укутана в плед и находилась без верхней одежды, приняла предложение и, взяв телефон в руки, начала позировать. Она подчеркнула, что на улице бушует сильная пурга, но, несмотря на это, ее вынуждают продолжать работу. Коллега, в свою очередь, посоветовала ей поскорее вернуться в теплый павильона, чтобы не замерзнуть.

Сбросив плед и оставшись в просторной клетчатой рубашке, Лариса проверила получившийся кадр на своем телефоне, но итогом осталась разочарована. Основные съемки, по словам актрисы, проходили в гримерном вагончике. Она заверила, что никуда не пропадала и вот уже несколько дней напряженно работает над проектом. Кульминацией стал выход на улицу, где повторный отказ от зонта окончательно закрепил ее позицию.

