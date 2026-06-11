Никакого алкоголя и только халяльное питание: как Дагестан привлекает туристов из мусульманских стран

Министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана разработало первый специализированный туристический маршрут «Салам, Дагестан!», полностью соответствующий стандартам «халяль» для мусульманских путешественников. Презентация нового направления состоялась в рамках ознакомительного тура для представителей туриндустрии из регионов России, передает «РИА Дагестан».

Программа маршрута рассчитана на семь дней. Гости проведут время на побережье Каспийского моря и в горных районах республики с размещением в комфортабельных отелях, а перевозки осуществляются на микроавтобусах повышенного комфорта. В экскурсионную программу включены главные достопримечательности региона: Сулакский каньон, Хунзахские водопады и исторические объекты ЮНЕСКО в Дербенте. Для гостей также организованы пикники, прогулки на катере, мастер-классы по лезгинке и приготовлению традиционных дагестанских блюд.

Как пояснили в региональном Минтуризма, маршрут полностью адаптирован под потребности мусульманских туристов. Во всех ресторанах предусмотрено исключительно халяльное питание. Программа носит семейный и этнографический характер и исключает любые формы досуга, не соответствующие исламским нормам.

Первый ознакомительный тур по маршруту запланирован на июнь, в нем примут участие 25 туроператоров из стран Центральной Азии и Ближнего Востока. В ведомстве подчеркнули, что перспективность этого направления для Дагестана обусловлена удобной логистикой: международный аэропорт Махачкалы принимает регулярные рейсы из Дубая, Стамбула и Медины, а гости оказываются в близкой им по религиозным и культурным традициям среде.