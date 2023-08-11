«Никакого космоса не существует»: известный российский певец отказался воочию оценить форму Земли

Известный российский певец Юрий Лоза — убежденный сторонник теории плоской Земли. Как рассказал артист в недавнем интервью «Комсомольской правде», он учился на геофаке в Казахстане и на собственном опыте убедился, что вода не может огибать землю, потому что вообще не имеет свойства загибания.

Кроме того, исполнитель хита «Плот» озвучил версию, что актриса Юлия Пересильд для съемок фильма «Вызов» могла вовсе и не летать в космос. По его словам, многие сомневаются в этом, а убедиться в правдивости такой информации мы можем только по кадрам, которые публикуют создатели киноленты.

Мы обратились к Лозе с вопросом, согласился бы он сам слетать в космос, если бы ему поступило такое предложение, чтобы воочию убедиться в своей правоте или неправоте в вопросе о форме Земли.

«Нет, потому что никакого космоса не существует», — ответил певец в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Напомним, ранее Юрий Лоза объяснил, почему сбежавшие из России артисты хотят избавиться от статуса иноагента.