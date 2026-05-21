Никакого кваса и синтетики: эндокринолог Павлова объяснила, как пережить жару без вреда для сосудов

Эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале составила подробный гайд по выживанию в условиях высоких температур, назвав их серьезным стрессом для организма. Главной ошибкой в такую погоду она считает употребление ледяной газировки, пакетированных соков, кваса и алкоголя. По ее словам, эти напитки лишь усиливают жажду, задерживают жидкость в организме и повышают нагрузку на сосуды.

Врач призвала пить исключительно чистую воду, причем в жару норму можно смело увеличивать. Она посоветовала носить бутылку с собой и делать по паре глотков каждые 15–20 минут, не дожидаясь сильной жажды. Если хочется вкуса, отлично подойдет вода с лимоном и мятой. В период с 11 до 16 часов Павлова рекомендовала находиться в тени или прохладном помещении, а если выйти на улицу необходимо, передвигаться перебежками по теневой стороне. Обязательным атрибутом она назвала солнцезащитный крем, который защищает от фотостарения и снижает риск меланомы.

Что касается одежды, эндокринолог настаивает исключительно на натуральных тканях — хлопке, льне, муслине — и призывает отказаться от синтетики. Головной убор, по ее словам, обязателен: панама или кепка спасут голову от перегрева, а солнцезащитные очки с UV-фильтром уберегут сетчатку и предотвратят появление мимических морщин. Кроме того, Павлова посоветовала отказаться от тяжелой жирной пищи и отдавать предпочтение свежим овощам, зелени, ягодам, нежирной рыбе и птице.