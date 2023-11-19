Никарагуанка победила в конкурсе «Мисс Вселенная»

23-летняя модель Шейнис Паласиос, представляющая Никарагуа, стала победительнице 72-го международного конкурса «Мисс Вселенная». Об этом организаторы мероприятия объявили в своих соцсетях.

Новая «Мисс Вселенная» – 23-летняя представительница Никарагуа Шейнис Паласиос», – говорится в публикации.

От России в конкурсе принимала участие 22-летняя Маргарита Голубева, ставшая «Мисс Россией».

Финал конкурса проходил в Сальвадоре. Его участницей также стала транс-женщина, представляющая Португалию – 28-летняя Марина Мачете. Кроме того, известно, что в конкурсе принимал участие еще один трансгендер – Рикки Колле, представляющий Нидерланды.

В финал «Мисс Вселенной» прошла plus size модель из Непала Джейн Гарретт. Представительница России не смогли пробиться в топ-20. Туда попали конкурсантки из Пакистана, Австралии, Филиппин, ЮАР, Сальвадора и Португалии.

В прошлом году победительницей конкурса стала американка победительнице Р’Бонни Габриэль.