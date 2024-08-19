Никас Сафронов вспомнил о визите Алена Делона в Россию в лихие 90-е

Российский художник Никас Сафронов рассказал, как увидел секс-символа Голливуда Ален Делона в конце 90-х, когда он приезжал в Россию. Своими воспоминаниями он поделился с KP.RU .

Никас Сафронов познакомился со звездой еще в 1999-м году. Тогда актер он приезжал на Московский кинофестиваль. Мероприятие оставило приятные впечатления у Делона, к тому же, именно там ему вручили статуэтку Георгия Победоносца. На этом подарки не закончились: Сафронов предложил актеру забрать с собой в штаты одну из его картин. Тогда никто не представлял, чем это может обернуться.

На таможне пропускать картину вместе с Делоном отказались без ряда документов. Сафронов помог сделать все бумаги, а затем забыл про историю. Однако в одном из интервью оказалось, что творение так и не отдали актеру. Уже спустя месяцы именитому художнику снова пришлось повозиться с разрешениями, лишь бы забрать картину и передать владельцу. Встреча двух друзей состоялась уже в Париже.

«Мы созвонились с Аленом, я передал ему картину и попросил мне попозировать. Он с удовольствием согласился. Я набросал графический портрет, который закончил в отеле и передал Делону перед отъездом. А вот для второго портрета он попросил использовать его образ, когда он был молодым. Он сам выбрал свою фотографию. И портрет, написанный с этого фото, я отдал ему уже в 2005 году, когда он вновь приехал в Москву», — вспоминает художник.

Ранее сообщалось, что актер Ален Делон скончался на 89-м году жизни.