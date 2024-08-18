Умер французский актер Ален Делон

Французский актер Ален Делон умер на 89 году жизни, сообщили сразу несколько издания, в том числе газета Le Figaro и AFP . Причина смерти не уточняется.

Пять лет назад секс-символ XX века перенес инсульт, после которого у Делона начала развиваться болезнь Альцгеймера.

В 2019 году актер лечился в клинике в Швейцарии. Сообщалось, что Делон страдал от мигрени. Два года назад актер заявил, что хочет самовольно покинуть этот мир с помощью эвтаназии.

Делон прославился своими ролями в таких картинах как «Кристина», «Дьявол и десять заповедей», «Пропавший отряд», «Красное солнце», «Любовь Свана», «День и ночь», «Рокко и его братья», «Леопард», «Черный тюльпан», «На ярком солнце».

Делон являлся номинантом на «Золотой глобус» в категории «Лучший дебютант», а также обладателем премии «Сезар» за лучшую мужскую роль в картине «Наша история». Актер был офицером ордена Почетного легиона.

В 2012 году журналист Владимир Познер пригласил на интервью Делона. Беседа проходила в рамках программы «Познер», выходившей на Первом канале.

Ранее сообщалось, что на 79-м году ушла из жизни заслуженная артистка Белоруссии Тамара Скворцова.