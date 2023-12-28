Никита Чаплин исполнит желание девушки из Донецкой Народной Республики в рамках акции «Елка желаний»
Фото: [Пресс-служба губернатора и правительства МО]
Депутат Государственной думы от Московской области Никита Чаплин принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний». В Доме Правительства Подмосковья он снял с елки желание шестнадцатилетней девушки из Новоазовского района ДНР.
Известно, что Маргарита Недомеркова занимается рукоделием, танцами и кулинарией. Она мечтает стать дизайнером, и хочет проектировать ландшафтные парки, детские площадки, жилые массивы для родного края. На Новый год она мечтает получить ноутбук.
«Считаю, что это замечательное желание, и я просто обязан его исполнить. Передам этот ноутбук, чтобы Маргарита могла творить и для замечательного Новоазовского района, и для всей нашей великой родины — России», — подчеркнул Чаплин.