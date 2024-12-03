Никита Чаплин передал «Коробку храбрости» детям, которые проходят лечение в Коломне
Фото: [Пресс-служба Никиты Чаплина]
Депутат Госдумы Никита Чаплин передал «Коробку храбрости» детям, которые проходят длительное лечение в Коломне. В ее составе — развивающие игрушки, канцелярские принадлежности, сладости.
«Эти ребята — настоящие герои. Каждая их улыбка — это шаг на пути к выздоровлению. Именно поэтому так важно поддерживать детей любыми способами, дарить им моменты радости и веры в чудо», - подчеркнул Чаплин.
«Коробка храбрости» — это ежегодная благотворительная акция, которую организует «Единая Россия». В ее рамках маленьким пациентам передают подарки с игрушками и сладостями.