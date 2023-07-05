Никита Чаплин поздравил избиркомы Городского округа Коломна с юбилеем избирательной системы
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Коломна]
В Городском округе Коломна отметили 30-летие создания избирательной системы Российской Федерации. Депутат Государственной Думы Никита Чаплин и глава округа Александр Гречищев вручили председателям участковых комиссий благодарственные письма.
Никита Чаплин подчеркнул, что за прошедшие годы появилась полноценная законодательная база. Кроме того, сами избиркомы накопили богатый опыт практической работы по проведению выборов разных уровней. Он отметил, что только в Коломне с 2005 года прошло порядка 20 избирательных кампаний.
«В каждой из них вы всегда находились в центре внимания: кандидатов, наблюдателей, избирателей, средств массовой информации», – подчеркнул Никита Чаплин.
Глава Городского округа Коломна, в свою очередь, добавил, что за тридцать лет работы в избирательной системе произошли определенные изменения. Сейчас подсчет голосов проходит автоматически с помощью электронного комплекса обработки избирательных бюллетеней. Также практикуется электронных документооборот, проводятся многодневные голосования. Кроме того, Подмосковье будет участвовать в электронном дистанционном голосовании.
«В сентябре этого года пройдут очередные выборы Губернатора Московской области. Действующий глава региона Андрей Юрьевич Воробьев стал первым кандидатом, подавшим документы для участия в выборах главы Подмосковья», – сказал Александр Гречищев.
В ходе встречи председатели участковых избиркомов Городского округа Коломна поделились опытом, рассказали о нештатных ситуациях, с которыми приходилось сталкиваться в работе, отметили приоритеты и задали вопросы, которые их интересуют.