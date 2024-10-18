Никита Чаплин рассказал, как подготовить дачу к зиме

Депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин дал жителям несколько рекомендаций по подготовке дачных домов к зимнему периоду. Его советы приводит портал News.ru .

По словам Чаплина, если в планах есть поездка на дачу зимой, то в трубы следует залить антифриз. Это спасет их от последствий зимних морозов, и они не лопнут. Однако важно выбрать антифриз, который можно использовать в системах водоснабжения.

Также он посоветовал слить воду из летнего душа и умывальника. В противном случае оставшаяся там вода с наступлением морозов замерзнет, расширится и повредит сантехнику.

Особого внимания требует дренажная система. Перед наступлением холодов необходимо очистить ее от осадков и загрязнений, чтобы зимой не образовался лед.