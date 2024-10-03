Никита Чаплин рассказал, как привести в порядок дачный участок осенью

Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в интервью изданию «Известия» рассказал, как привести в порядок дачный участок в осенний период.

По его словам, для уборки листьев нужно выбрать оптимальное время и подходящие инструменты. Лучше всего эту работу провести в октябре-ноябре, когда опадает листва большинства деревьев.

«После первых заморозков листья обычно падают более активно. Уборка после этого периода помогает минимизировать количество повторных уборок», - рассказал Чаплин.

Говоря о выборе инструментов для работы, депутат отметил, что можно воспользоваться как простыми граблями, так и современными газонокосилками и садовыми пылесосами. Последние, подчеркнул он, не только собирают листья, но и измельчают их, что удобно для создания компоста.

Чаплин добавил, что лучше провести уборку листьев несколько раз, чем пытаться собрать все за один подход.