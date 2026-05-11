Никогда не делайте этого в лесу: названа горькая правда о медведях

Попытка притвориться мертвым при виде хищника может стоить жизни. Эксперт поисково-спасательной службы Яна Вильчинская объяснила, почему популярные методы самообороны не работают и как правильно вести себя в лесу, чтобы избежать столкновения с хозяином тайги. Об этом она рассказала ТАСС .

Опасные заблуждения о поведении хищника

Распространенное мнение о том, что медведь потеряет интерес к человеку, если тот упадет и притворится мертвым, является крайне опасным мифом. По словам поисковика-спасателя Яны Вильчинской, такие действия не имеют под собой никаких оснований. Медведи обладают феноменальным обонянием и легко распознают живой объект. Попытка обмана лишь упростит задачу хищнику, который вряд ли откажется от легкой добычи. Эксперт подчеркивает, что пассивное поведение в данной ситуации только провоцирует зверя.

Почему бегство и деревья не спасут

Вильчинская также развеяла мифы о физическом спасении. Пытаться убежать от медведя или взобраться на дерево — заведомо проигрышная стратегия. Скорость передвижения этого зверя и его навыки лазания по деревьям значительно превосходят человеческие возможности. С весны до осени, когда люди массово отправляются в леса за грибами и ягодами, риск встреч возрастает, и знание реальных физических способностей медведя становится критически важным для выживания.

Правила превентивной безопасности

Несмотря на свою мощь, медведи редко проявляют неспровоцированную агрессию и стараются избегать контактов с людьми. Главная рекомендация специалистов — вести себя в лесу максимально шумно. Громкие разговоры, пение или шум от передвижения позволяют зверю заранее услышать приближение человека и заблаговременно покинуть территорию. В большинстве случаев хищник, предупрежденный о присутствии людей, сам уходит вглубь леса, не допуская прямого визуального контакта.