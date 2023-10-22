«Никогда не забуду этот крик»: мать бойца СВО раскрыла, как ей сообщили о гибели сына

Максим Селезнев погиб под минометным обстрелом летом прошлого года. Для его родителей гибель сына стала шоком: мать говорила с рядовым буквально за три часа до прилета роковой мины. Но дурные вести все равно нашли Селезневых.

Мама бойца Светлана шла с работы, когда ей написали в соцсетях, что нужно позвонить в военный госпиталь.

«У меня ноги отказали. Села на травку, дождь пошел. Мужу позвонила, он меня забрал и сам позвонил. Надеялись, что, может, ранен, но ему сказали, что сын погиб и нужно как можно быстрее сдать ДНК. Муж кричал, выл — никогда не забуду этот крик», — призналась Селезнева журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Муж Светланы съездил и купил, что сказали, чтобы выслать материнскую ДНК. Женщина начала прокалывать пальцы.

«Проткнули все десять, а у меня крови нет — буквально застыла в жилах от ужаса. Вызвали «скорую», а дальше я не помню. Это было 17 июня, мы жили надеждой, что произошла ошибка. Сын и раньше пропадал со связи до трех недель. Но 30-го позвонили и сказали, что образцы совпали», — смахнула слезы женщина.

Оказалось, что 14 июня бригада, в которой служил Максим Селезнев, попала под минометный обстрел. Тогда погибли очень много бойцов, среди которых оказался и сын Светланы.

Ранее мы писали, каким рос Максим Селезнев, и каким был его последний разговор с мамой.