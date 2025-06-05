«Никола ждет ад»: к зданию правительства Армении пришла Смерть с косой за Пашиняном

После высказываний премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес священнослужителей, у здания правительства появилась Смeрть с косой. Об этом сообщило издание Hraparak.

Протестующие выразили свое недовольство действиями правительства, утверждая, что премьер-министр нарушил все допустимые границы. Один из участников акции, одетый в костюм Смeрти с косой, заявил о том, что «Никола ждет ад».

Причиной протеста послужили заявления Пашиняна, направленные против представителей духовенства. Премьер-министр неоднократно выражал сомнения в их соответствии высоким моральным стандартам. Незадолго до этого он обвинил главу Армянской апостольской церкви Гарегина II в возможном нарушении обета безбрачия.

Ранее сообщалось, что Пашинян пригрозил изменить конституцию Армении ради мира с Азербайджаном.