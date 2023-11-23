Николаевская область под обстрелом: российские «Герани» хозяйничают в небе

Российские и украинские паблики сообщают об атаке боевых дронов «Герань-2» на инфраструктурные объекты в ряде южных украинских регионов.

В частности, как делятся информацией очевидцы, российские дроны наводнили небо в Николаевской области.

«Сообщается о звуке работы наших БПЛА-камикадзе «Герань» в небе над Николаевской областью», - приводится в публикациях российских соцсетей.

Как сообщает украинское издание «СТРАНА.ua», дроны «Шахед» из под Николаева направляются в сторону соседней Одесской области.