Николай Басков впал в ступор, когда узнал, про что поется в «Люси» Газманова

Как пишет издание «Утро.ру» , народный артист России не сдает своих позиций и патриотично поддерживает решение главы государства. Он является довольно востребованным музыкантом, за творчеством которого следят множество фанатов.

Иногда при прослушивании песни не сразу становится понятно, о чем в ней поется. Дело, может быть, в обилии скрытых смыслов, неразборчивости слов или же в музыкальной мелодии, которая своим превосходством затмевает текст и отодвигает его на второй план. Как выяснилось, музыкальные исполнители тоже не сразу понимают, что к чему, хотя, казалось бы, «варятся» в этой сфере.

Так, например, Николай Басков, являясь народным артистом России, впал в ступор, когда узнал, что в хите «Люси» речь идет вовсе не о девушке, а о собаке. Точнее она изначально была написана не про животное, а про человека.