Российские туристы застряли в Абу-Даби из-за атаки Москвы беспилотниками

Более 180 человек никак не могут вылететь из Объединенных Арабских Эмиратов в Москву. Россияне ждут, когда прекратятся атаки украинских беспилотников на столичный регион. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Авиалайнер, принадлежащий авиакомпании Air Arabia, никак не может вылететь из Абу-Даби в Москву. Из-за этого в аэропорту уже более чем на восемь часов застряло свыше 180 россиян.

«Представители авиакомпании не предлагают отель или временное размещение пассажирам. Вместо брони всем советуют отменять билеты на рейс и брать новые», — указал микроблог.

Также никто из пассажиров не может получить багаж, поскольку он уже загружен в самолет. Помимо этого, туристы никак не могут дозвониться до туроператора Coral Travel. Все звонки на горячую линию попросту игнорируются.

В Росавиации заявили, что сейчас российские авиакомпании принимают срочные меры для стабилизации расписания. Авиаперелеты сбились из-за ограничительных мер, поэтому сейчас стараются исправить положение и хоть как-то исправить ситуацию.

Ранее сообщалось, что аэропорт Шереметьево посадил рейс из Египта, несмотря на введенный план «Ковер». Авиалайнер не сумел сесть во Внуково из-за предпринятых ограничений, его направили в зону ожидания. Позже у самолета стало походить к концу топливо, по этой причине его пришлось сажать в авиагавань, где на тот момент были запрещены посадки.