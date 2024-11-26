«Никольская – известнейшая улица Лондона»: журнал Elle выдал фото украшенной Москвы за улицы столицы Британии

Популярный французский журнал мод Elle опубликовал в своем новом номере фото украшенной Москвы, выдав их за улицы британского Лондона.

«Огни Лондона» — именно с таким названием публикация была размещена в аккаунте журнала в соцсети X. На заднем плане снимка видны башни Кремля и стены Главного универсального магазина (ГУМ). Также там выложены снимки Никольской улицы.

Впрочем, ввести своих подписчиков в заблуждение модному журналу не удалось. Так, в комментариях под публикацией один из них прикрепил фотографию Спасской башни и подписал: «А это тогда Биг-Бен?».

Нашлись и такие, кто высмеял Elle словами «а Никольская, оказывается, — известнейшая улица Лондона».

Ранее в соцсетях дипломатического ведомства Испании появилось видео, которое начинается с кадров, снятых возле ограждения московского Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького с небоскребами «Москва-Сити» на заднем плане. Пользователи начали писать об этом в комментариях.