«Никому не нужный»: годовалую девочку шесть часов возили по Красноярску, пока мать обрывала Минздрав

Девочка заболела еще в среду, 24 июня. Несколько дней семья лечила ее дома под наблюдением педиатра, однако улучшений не наступало. В пятницу, 27 июня, Алена вызвала скорую и потребовала везти их в больницу № 20 имени Берзона. Там сделали снимок, проверили на ковид, грипп и пневмонию, но госпитализировать отказались. По словам Алены, врачи сочли, что все протекает штатно, и отправили их домой, сменив лечение.

За выходные состояние не улучшилось, а в ночь на понедельник температура поднялась до 39,4. Утром 29 июня мать снова вызвала скорую и настояла на госпитализации. Из дома выехали в 11:16. Сначала ребенка повезли в детскую больницу № 8 в Солнечном, где заподозрили кишечную инфекцию, но таких пациентов там не лечат, и направили на Московскую.

В инфекционное приемное отделение детской больницы № 1 на Московской прибыли в 13:04. Алена описывает общий коридор, где в очереди находились дети со скарлатиной, гнойной ангиной и кишечными инфекциями. Семья простояла около двух часов. Осмотревший врач пришел к выводу, что никакой кишечной инфекции нет, но ложиться сюда рискованно — ребенок обязательно что-нибудь подхватит. Он созвонился с отделением на Тельмана и договорился о приеме.

С Московской выехали в 15:30, добирались уже на своей машине. Все это время Алена, по ее подсчетам, 20–30 раз набирала Минздрав и страховые компании, но дозвониться никуда не смогла — везде предлагали писать письменные обращения и ждать. На Тельмана приехали в 17:03, ребенка поместили в отдельный бокс, снова поднялась температура до 39,4, поставили жаропонижающий укол. Госпитализировали в 17:20. По словам Алены, годовалая дочь целый день провела голодной и температурящей, а ее попросту переправляли из одного места в другое.