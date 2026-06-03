Нападающий «Ак Барса» отправился искать счастья в «Ванкувер»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» заключил однолетний двусторонний контракт с нападающим Ильей Сафоновым, выступавшим за казанский «Ак Барс».

25-летний форвард всю предыдущую карьеру провел в «Ак Барсе», сыграв с учетом плей-офф 410 матчей, в которых набрал 154 (75+79) очка.

«Илья провел хороший сезон в России и здорово проявил себя в плей-офф. Нам нравятся его габариты и игровой профиль, и он получит все возможности побороться за место в составе на тренировочном лагере», — заявил генменеджер «Ванкувера» Райан Джонсон.

У Сафонова действительно внушительные габариты — 195 см, 101 кг. В минувшем сезоне в 68 играх регулярного чемпионата нападающий набрал 33 (16+17) очка, еще 9 (2+7) баллов он добавил в 20 матчах плей-офф.

«Ванкувер» находится в стадии перестройки, поэтому россиянин сможет побороться за место в составе.

В ночь на 3 июня в НХЛ стартовал финал Кубка Стэнли. В первом матче «Вегас» обыграл «Каролину» со счетом 5:4.