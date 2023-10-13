Никто из учеников не пострадал при нападении на школу в Аррасе

Сегодня утром в городе Аррас на севере Франции мужчина с ножами напал на лицей Гамбетта. Он убил одного из преподавателей и ранил еще несколько человек. Жертв среди детей удалось избежать, сообщает BFMTV.

Убитым был преподаватель французского языка, серьезные ранения получил учитель физкультуры.

«Мы выходили из класса, чтобы пойти в столовую, когда увидели, как парень с двумя ножами напал на учителя. Он пытался успокоить его и защитить нас. Он сказал нам, чтобы мы убегали», – рассказал изданию La Voix du Nord один из учеников.

Нападавшим оказался 20-летний бывший ученик школы. При нападении он выкрикивал «Аллах Акбар». Задержан также его брат. Они подозреваются в участии в террористической организации.

По информации Елисейского дворца, президент Эмманэуль Макрон направился в школу, где произошло нападение.