«Никто кроме нас»: 300 кг гуманитарного груза доставлены в Троицкий храм Пушкино

Депутат окружного Совета Дмитрий Кульков передал гуманитарную помощь волонтерской группе «Никто кроме нас», работающей при Троицком храме Пушкино. 27 ноября он доставил около 300 кг продукции, изготовленной на предприятии «Пластик он лайн»: сухие души, бытовую химию, средства гигиены, укрывную пленку и другие товары по запросу.

Кульков подчеркнул, что поддержка добровольцев особенно важна: «Волонтеры делают большое дело, а мы стараемся помогать им в этом».

Группа «Никто кроме нас» уже два года собирает помощь для военнослужащих, раненых и мирных жителей в зоне СВО, закупает продукты, одежду, гигиену, плетет маскировочные сети и делает окопные свечи. Присоединиться к инициативе могут все желающие.