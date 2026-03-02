Никто не дал в долг: Рынска рассказала, что добило Умара Джабраилова

Журналистка Божена Рынска в понедельник, 2 марта, высказалась о смерти предпринимателя и экс-сенатора Умара Джабраилова. В своем Telegram-канале она связала трагедию с тяжелым финансовым положением, в котором оказался бизнесмен в последнее время.

«Бедность его доконала. Деньги кончились. Он пробовал занимать у знакомых. Никто особо не давал… Бизнес не взлетел. Деваться было некуда», — отметила она в публикации.

Эту версию косвенно подтвердил и адвокат Тимур Маршани, близкий к окружению Джабраилова. Он назвал погибшего «яркой, незаурядной личностью» и добавил, что в последнее время предприниматель действительно находился в глубокой депрессии из-за неудач в бизнесе.

Умар Джабраилов ушел из жизни 2 марта. Ему было 64 года.