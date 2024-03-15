«Никто не должен остаться в стороне»: глава Балашихи Юров проголосовал на выборах президента РФ

Встретить главу жители округа могли на избирательном участке №3670, который расположен в школе №32 в ЖК «Измайловский лес». Сергей Юров призвал каждого горожанина не оставаться в стороне и следовать его примеру — прийти на избирательный участок и отдать голос за одного их четырех кандидатов.

«Я сегодня проголосовал здесь – в новой школе в микрорайоне Измайловский лес. Посмотрел, как организован избирательный процесс. Безусловно, сам отдал свой голос, выполнил свой гражданский долг. Обращаюсь ко всем жителям нашего города – в обязательном порядке приходите на избирательные участки, голосуйте. Это важнейшее политическое событие. Никто не должен остаться в стороне, необходимо высказать свое мнение и определить судьбу нашей страны на ближайшие 6 лет», — сказал Сергей Юров.

Глава Сергей Юров рассказал, что в пятницу, 15 марта, с восьми часов утра в округе начали работать все 184 избирательных участка. Зафиксирована высокая явка на выборах. Избирательный процесс организован удобно и прозрачно.

Граждане, которые не успеют проголосовать 15 марта, вправе прийти на избирательный участок также в субботу, 16 марта, или в воскресенье, 17 марта. Голосование проходит тайно. В бюллетене указаны имена и фамилии четырех политиков, которые были зарегистрированы представителями Центральной избирательной комиссии РФ.

Следующие президентские выборы в России в соответствии с Конституцией РФ состоятся через шесть лет.