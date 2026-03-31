Никто не ожидал: Россия впервые за 20 лет откроет запасы лития

В России впервые за последние 20 лет выявлены новые месторождения лития, одного из ключевых компонентов для высокотехнологичной промышленности. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на расширенном заседании Федерального агентства по недропользованию, пишет Life.ru.

По словам чиновника, удалось увеличить показатели добычи ряда редких металлов, а открытие новых запасов лития стало важным шагом для укрепления ресурсной независимости страны. Он также отметил, что достигнутые темпы необходимо поддерживать, а одним из инструментов стимулирования процесса должно стать привлечение частных инвестиций в геологоразведку.

Отмечается, что мировая конкуренция за литий усиливается. Ранее Украина передала месторождение лития инвесторам, близким к бывшему президенту США Дональду Трампу. Победителем конкурса по соглашению о разделе продукции на месторождение «Участок Добра» стала компания Dobra Lithium Holdings JV, LLC, в числе акционеров которой находятся международные компании TechMet и The Rock Holdings, а также миллиардер Рональд Лаудер, близкий друг Трампа.

