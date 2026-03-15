Никто не виноват, а дочка в коме: почему страховая бросила россиянку в Таиланде

Для 29-летней Екатерины Пановой отпуск в Таиланде должен был стать исполнением мечты. С 15 лет она прикована к инвалидной коляске после автомобильной аварии. Девушка копила деньги годами, чтобы наконец увидеть мир. Таиланд встретил её радушно, но отпускать не захотел, пишет «НТВ».

Сейчас Екатерина находится в реанимации главного госпиталя провинции Чонбури в критическом состоянии. Всё началось с банальной зубной боли. 25 февраля у неё разболелся зуб мудрости. Терпеть было невозможно, и она обратилась в местную клинику. Операцию по удалению покрыла страховка. Но спустя 10 дней после вмешательства девушку госпитализировали с предварительным диагнозом «заражение крови». Она впала в кому.

Страховка закончилась в день госпитализации

Действие медицинского полиса истекло в тот самый день, когда Екатерину увезла скорая. В страховой компании отказались его продлевать, по крайней мере, до получения выписного эпикриза. Семья уверена: инфекцию занесли во время удаления зуба, а значит, это страховой случай. Но эксперты поясняют: о случившемся нужно было сообщать в фирму немедленно, чтобы агенты напрямую взаимодействовали с администрацией госпиталя.

Врач и судебно-медицинский эксперт Андрей Курситис объяснил, что первоначальная помощь была оказана при действующем полисе, а нынешняя выходит за его пределы. Ключевой момент — наличие или отсутствие причинно-следственной связи. Если экспертиза и суд признают такую связь, страховщики могут быть обязаны выплатить компенсацию в полном объёме.

Пока же семья осталась один на один с чудовищными расходами. Один день в реанимации обходится в 40 тысяч рублей. Помочь Екатерине можно на официальной странице программы «ЧВП Куницына», где опубликованы реквизиты счета её близких.