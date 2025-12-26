«Никто не знает, что в конфетах»: в Подмосковье спорят из-за угощений от доброго Деда Мороза на улице

В подмосковном Егорьевске предновогодняя раздача конфет от человека в костюме Деда Мороза спровоцировала острый общественный конфликт и расколола родителей на два лагеря, выяснил REGIONS .

Инцидент произошел в центре города, когда сказочный персонаж предложил сладости детям, выходящим из кинотеатра «Пегас». История, рассказанная одной из мам в местном паблике, мгновенно стала поводом для жарких дебатов о безопасности и доверии.

«Никто не знает, что внутри конфет. Может, что-то запрещенное. Своим детям строго запретила брать сладости и угощения от неизвестных людей», — делится многодетная мама Татьяна Казакова.

Многодетная мама Татьяна Казакова, отразив главный страх: сладости могут содержать опасные или наркотические вещества. Более того, местные жители в шутку предложили устроить «дегустацию» самому Деду Морозу, чтобы убедиться в безопасности его подарков.

Однако другая часть горожан увидела в происходящем лишь безобидную праздничную традицию и излишнюю панику, способную отравить детям ожидание чуда.

Правоохранительные органы, тем временем, заняли четкую позицию, рекомендовав родителям проявлять бдительность. В Егорьевском ОМВД напомнили, что в ряде регионов страны действительно были зафиксированы случаи, когда злоумышленники использовали конфеты для распространения запрещенных веществ.

