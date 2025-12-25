Новогодний десант в Красногорске: Дед Мороз приземлился в Центре Рошаля на вертолете

В Детском научно-клиническом центре имени Рошаля в Красногорске состоялась не просто праздничная елка, а настоящая спецоперация по доставке новогоднего настроения. Как пишет REGIONS , главные волшебники — Дед Мороз и Снегурочка — прибыли к маленьким пациентам на вертолете, который перед торжеством облетел здание центра.

Праздничный десант удивил маленьких пациентов и сотрудников. Сказочные гости приветствовали всех, улыбаясь и махая из окна негабаритного хеликоптера. Особенным чудом это стало для деток, которые по состоянию здоровья не могли покинуть свои палаты: к ним Волшебник заглядывал прямо в окна.

Как отметила директор центра Татьяна Шаповаленко, создание подобных событий — важная часть медицинской миссии. Положительные эмоции и яркие впечатления выступают в роли мощного психологического ресурса, способствующего выздоровлению. Вопреки распространенному мнению, что чудеса не лечат, врачи знают: ощущение праздника и внимания снижает уровень стресса у детей и их родителей, что может положительно влиять на общий тонус организма и помогать в лечении.

После воздушного парада Дед Мороз и Снегурочка продолжили программу в главном холле с играми и хороводами, завершив визит личным вручением подарков каждому ребенку. Пациенты увидели вертолет, главных героев Нового года, и, вероятно, встретят этот праздник с настоящим ощущением чуда.

