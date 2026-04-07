«Никто такого обращения на родине не видел»: почему россиянки массово едут рожать в Бразилию

Россиянка Мария поделилась своими впечатлениями от рождения ребенка в Бразилии в 2025 году, особо отметив исключительный уровень заботы о пациентах. По ее словам, местная система здравоохранения предлагает условия, которые могут стать настоящим открытием для соотечественников.

Государственные гарантии и медицинский сервис

Медицинская помощь в Бразилии предоставляется бесплатно благодаря государственной программе SUS, которая охватывает даже иностранных граждан при наличии регистрации. Мария подчеркнула, что осталась полностью удовлетворена качеством обслуживания. Она рассказала, что в родильном отделении муж находился в одной палате с ней, а бесплатное питание полагалось обоим супругам. Женщина вспоминает, что в больнице царила атмосфера душевного тепла, а медики вели себя как близкие люди, демонстрируя искреннюю любовь к детям и профессионализм. Соотечественники, узнавшие о ее опыте, также выразили восхищение тем, как в стране относятся к матери и новорожденному.

Юридические аспекты и получение гражданства

Вопросы оформления документов в 2025 году имеют свои временные рамки. Младенец обретает статус гражданина в течение 2 месяцев после появления на свет. Родители же получают право на гражданство через 1 год проживания. Примечательно, что старшие дети в возрасте до 10 лет также могут претендовать на паспорт южноамериканского государства. Мария пояснила, что из-за наплыва приезжих процесс получения постоянного места жительства занял почти 3 месяца. В настоящее время правила обязывают прожить в стране 1 год перед подачей заявления, при этом закон разрешает выезжать за пределы государства на срок до 3 месяцев.