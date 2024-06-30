NILETTO поздравил выпускников Балашихи с окончанием школы

Во время концерта NILETTO исполнил свои хиты и новые песни, после чего обратился к выпускникам и поздравил их с окончанием школы.

«Такой день единственный раз происходит. Пожелание простое. Нужно взрослеть, но гореть юностью и веселиться, как ребенок. Но при этом уметь быть ответственным, самостоятельным - это все вас ждет, и я думаю, у вас это получится. Поэтому хочу пожелать вам, чтобы у каждого из вас по ходу вашей жизни был такой человек, который будет способен абсолютно без каких-либо слов, одним простым, теплым человеком уметь разделять любые ваши эмоции от самых радостных до самых грустных. Пообещайте, что тоже будете для кого-то таким же человеком», - сказал NILETTO.

В программе выпускного вечера были актеры в исторических костюмах, инструментальная музыка, группа Трио им. Чайковского, жонглеры, фото-зоны, концерт, угощения, пиротехническое шоу «Империя». Завершился выпускной бал праздничным салютом.