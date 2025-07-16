Нилов раскритиковал идею о штрафах за поиск экстремистских материалов

Депутат Ярослав Нилов подверг критике новые поправки к законопроекту о транспортно-экспедиционной деятельности, предусматривающие штрафы за поиск экстремистских материалов в интернете. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Поправки, уже одобренные комитетом по госстроительству, предполагают штрафы от 3 до 5 тысяч рублей за поиск материалов из федерального списка экстремистской литературы или упомянутых в законе «О противодействии экстремистской деятельности». Нилов обращает внимание на правовую проблему: административное наказание вводится за действие, которое нигде прямо не запрещено.

«Чтобы штрафовать за поиск, надо где-то этот поиск запретить», — отметил Нилов.

Кроме того, в федеральном списке содержится около 5 тысяч запрещенных материалов, включая исторические документы времен фашистской Германии. В данном случае, как отметил парламентарий, невозможно будет отличить научный и личный поиск.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы хочет ввести штрафы за поиск экстремистских материалов в интернете.