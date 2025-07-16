В России введут штрафы за умышленный поиск запрещенного контента в интернете

С 1 сентября в России могут ввести штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете, в том числе через VPN. Максимальное наказание для граждан составит 5 тыс. руб. Об этом сообщил РБК.

Госдума готовится ужесточить контроль за интернет-активностью: комитет по госстроительству поддержал поправки, вводящие штрафы от 3 до 5 тыс. руб. за целенаправленный поиск экстремистского контента. Под ограничения попадут и VPN-сервисы — их реклама будет караться штрафами до 500 тыс. руб. для юридических лиц.

Новые правила, которые могут вступить в силу уже 1 сентября, направлены на то, чтобы оградить граждан от потенциально опасного контента и сделать онлайн-пространство более безопасным.

Согласно поправкам, будет усилен контроль за умышленным распространением и поиском экстремистских материалов. Это поможет предотвратить доступ к информации, которая может нанести вред общественной безопасности. При этом обычные пользователи, не имеющие злого умысла, не столкнутся с ограничениями.

Ранее московский суд оштрафовал Google на 3,8 млн руб. за запрещенный контент.