Нилов: с 1 декабря повысят пенсии тем, кому исполнилось 80 лет, и тем, кто уволился

В Госдуме раскрыли, кому повысят пенсии с 1 декабря
Фото: [Медиасток.рф]
С 1 декабря 2025 года в России будут увеличены пенсии для граждан, достигших 80-летнего возраста, а также для тех, кто завершил свою трудовую деятельность, сообщил Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, в беседе с РИА Новости.
Граждане, которым в ноябре этого года исполнится 80 лет, увидят увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии до 17 815 рублей.
Депутат также отметил, что к основной пенсии полагается дополнительная надбавка за уход, составляющая 1314 рублей для получателей страховой пенсии и 1377 рублей для тех, кто получает государственную пенсию.
«Такой же принцип действует для инвалидов первой группы: им автоматически назначается двойной размер фиксированной выплаты и ежемесячная компенсация», — добавил Нилов.
Глава думского комитета также поведал, что повторное удвоение увеличенной выплаты по инвалидности I группы не предусмотрено. Если увольнение произошло в ноябре, то перерасчет пенсий начнется с декабря.
Обращаться в Социальный фонд не нужно, поскольку все необходимые данные предоставляет бывший работодатель. Если информация поступит с опозданием, недополученные средства будут компенсированы отдельной доплатой позже, добавил Нилов.
