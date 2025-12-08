Астролог Елена Бониле предложила календарь дат для украшения новогодней елки, каждая из которых, по ее мнению, может повлиять на различные сферы жизни в наступающем году. Об этом сообщает КП.

Согласно рекомендациям, первые числа декабря подходят для тех, кто хочет стабильности и планирует улучшить жилищные условия. Середина месяца, с 10 по 12 декабря, считается благоприятным периодом для карьерного роста и привлечения крупных проектов. Даты 13 и 14 декабря представлены как оптимальные для гармонии в личной жизни и привлечения партнера.

Период с 18 по 19 декабря ассоциируется с путешествиями и яркими впечатлениями, а с 20 по 22 декабря — с карьерными достижениями. Конец декабря, 30 и 31 число, по версии астролога, может способствовать финансовому успеху и спокойному течению года.

Эксперт также предложила комбинированный подход для тех, кто хочет получить пользу в нескольких сферах. Она рекомендует наряжать основное дерево в день, соответствующий главному приоритету, а затем дополнять его тематическими игрушками в другие, «правильные» даты. Например, для привлечения денег советуется повесить на елку под бой курантов настоящие купюры, которые затем нужно потратить на удовольствия.

Перед началом украшения елки астролог рекомендует провести в доме генеральную уборку, символически освобождая пространство для нового.

Ранее астролог из Подмосковья Фарида Светлая рассказала, как украсить дом, чтобы угодить Красной Лошади в 2026 году.