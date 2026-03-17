Нищета или романтика? Певица МакSим рассказала о жизни в Москве, когда денег хватало только на лаваш

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, в интервью «КП-Екатеринбург» откровенно рассказала о начале своей карьеры в столице. По словам артистки, в родной Казани она уже была известной личностью, но когда переехала в Москву, все пришлось начинать с чистого листа.

Несмотря на трудности, Марина признается, что испытывала удивительное чувство свободы и легкости. Чтобы выжить в незнакомом городе, она нашла необычный способ заработка.

«Я выступала в переходе. Хватало на лаваш и воду. Для молодого организма этого было достаточно. Выступала по вечерам, днем писала диплом, сидела в библиотеке имени Ленина», — поведала Марина.

Интересно, что к моменту защиты диплома ситуация изменилась. Певица с юмором вспоминает, что ее уже обретенная известность помогла в общении с экзаменационной комиссией. Она получила за диплом «пятерку», хотя к тому времени уже имела в активе «Золотой диск» и числилась лидером продаж в России.

Путь к успеху

Марина Абросимова родилась в Казани. Начало ее карьеры было стремительным: уже в 2003 году она стала лауреатом фестиваля «Пять звезд», а в 2004-м завоевала «Золотой граммофон» за песню «Трудный возраст». Однако, как рассказывает сама артистка, даже имея успех в родном городе, переезд в Москву стал для нее серьезным испытанием.