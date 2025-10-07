Nissan «нырнул» в подземку Симферополя

В Симферополе произошло необычное происшествие: легковой автомобиль по невыясненным причинам оказался в подземном переходе. Водителю потребовалась помощь спасателей, как сообщило РИА Новости (Крым).

Ночью в столице Крыма автомобиль Nissan неожиданно съехал с дороги и врезался в подземный пешеходный переход. Как рассказали в пресс-службе МЧС Крыма, в результате инцидента водитель оказался зажат в искореженном салоне транспортного средства.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники отряда «КРЫМ-СПАС», специалисты крымского управления МЧС России, ГИБДД и бригада скорой помощи.

Спасателям пришлось использовать специальное оборудование и систему стабилизации, чтобы извлечь пострадавшего из автомобиля. После оказания первой помощи мужчину передали медикам для дальнейшей госпитализации.

