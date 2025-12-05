Нить судьбы и ножницы: что нельзя делать 6 декабря на Митрофанов день в 2025 году

Православная церковь 6 декабря отмечает день памяти святителя Митрофана, епископа Воронежского, жившего в XVIII веке. В народной традиции с этой датой связан ряд запретов и обычаев, направленных на сохранение благополучия, передает aif.ru.

Согласно сложившимся поверьям, в этот день не рекомендуется стричь волосы, чтобы не укоротить свою удачу, и выносить мусор из дома, дабы не вынести благосостояние. Также считается неблагоприятным начинать новые важные дела, переезжать, заниматься тяжелым физическим трудом и вступать в конфликты.

Традиционные действия включают посещение церковной службы, молитву святому Митрофану о помощи и проверку жилища на предмет сквозняков, которые символически могут «выдуть» счастье. День рекомендуется посвятить спокойному времяпрепровождению, помощи близким и размышлениям.

В крестьянской культуре дата знаменовала окончательный переход от осени к зиме. Вечером накануне устраивали семейную трапезу с блюдами из осеннего урожая. Существовало поверье, что дети, рожденные 6 декабря, обладают особым даром понимать природу и животных.

Ранее сообщалось о том, что средний размер пенсии в России достиг 23,5 тысячи рублей.