«Нива» на дыбах: в Подмосковье водители начали практиковать вертикальную парковку

В подмосковном Краснознаменске местный автолюбитель продемонстрировал неординарный подход к зимней парковке. Столкнувшись с нехваткой мест на стоянке, владелец отечественного внедорожника «Нива» загнал его на высокий снежный сугроб, в результате чего автомобиль замер в практически вертикальном положении. Об этом сообщает REGIONS .

Фотографии и видео нестандартно припаркованной машины быстро стали популярными в социальных сетях. Очевидцы с юмором оценили мастерство и решительность водителя, хотя некоторые выразили опасения за сохранность автомобиля и возможные проблемы для коммунальных служб при уборке территории.

Автоэксперт Максим Осецкин, комментируя инцидент для REGIONS, подтвердил, что для модели «Нива» с ее хорошим клиренсом и надежной конструкцией подобный маневр технически осуществим. Однако специалист предостерег от легкомысленного отношения к таким экспериментам.

«Под снегом могут скрываться лед, мусор или твердые предметы. При неаккуратном съезде можно повредить подвеску или выхлопную систему. Советую проверять состояние днища после таких маневров и по возможности выбирать более ровное место для парковки», — добавил эксперт.

Интересно, что в это же время в соседнем городе Кубинке другой владелец аналогичного внедорожника нашел снежным заносам иное, более практичное применение. Местный житель, уставший от обильных снегопадов, собственными силами оснастил свою «Ниву» самодельным отвалом и отправился на улицы, помогая коммунальщикам расчищать завалы.